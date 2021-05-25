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вторник, 25 мая 2021 15:48

Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений

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Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста МИД. Фото: Reuters

Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с 26 мая.

Об этом говорится в заявлении посольства.

В ноте речь идет о том, что Беларусь "с удивлением" приняла решение украинской стороны прекратить авиасообщение. По словам белорусских дипломатов, это решение является "ничем не обоснованным, оно выглядит особенно абсурдным".

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В посольстве Беларуси пожаловались, что Украина приняла решение из-за угрозы для иностранных граждан, хотя сама не может обеспечить безопасность посольства, намекая на инцидент 22 мая. Тогда в Киеве задержали белоруса, который хотел перебросить в посольство Беларуси мешок с навозом.

Белорусские дипломаты также решили напомнить, сколько через их пункты пропуска въехало в Украину украинцев и сколько авиакомпания "Белавиа" заплатила украинской стороне за полеты на регулярных рейсах и за обслуживание в аэропортах Украины - $14 млн.

В Беларуси решение Украины называют "авиационной блокадой" и обвиняют в будущих убытках белорусской авиации. По словам представителей посольства, там надеются, что украинская сторона вернется "в русло уважительных и ответственных взаимоотношений".

26 мая с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Устанавливается запрет на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенных на территории Украины и Беларуси.

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