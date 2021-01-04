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понедельник, 04 января 2021 17:56

Беларусь разрешила гражданам летать в Украину

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Беларусь разрешила гражданам летать в Украину
Беларусь возобновила авиарейсы с Украиной. Фото: biz.censor.net

Беларусь возобновила регулярные авиарейсы в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Белавиа".

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В понедельник, 4 января, восстановили такие рейсы:

- Минск - Киев, Жуляны - Минск - рейс B2 0847/B2 0848, авиалайнер Boeing 737;
- Минск - Одесса - Минск - рейс B2 0833/B2 0834, авиалайнер Boeing 737;
- Минск - Харьков - Минск - рейс B2 0835/B2 0836, авиалайнер Embraer 175;
- Минск - Львов - Минск - рейс B2 0827/B2 0828, авиалайнер Embraer 175.

В Украину самолеты будут прилетать по четвергам с 7 января до марта.

По пятницам запланированные рейсы из Украины в Минск.

Новый железный занавес опускается. В Беларуси закрывают границу. Выезжать за пределы страны можно будет только определенным категориям граждан и не чаще двух раз в год.

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