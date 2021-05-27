Беларусь отменила рейсы в 12 городов Европы

Белорусская "Белавиа" не будет летать в ЕС. Фото: BELAVIA.BY

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в семь стран Евросоюза после того, как ряд европейских государств закрыли свое небо.

Такое решение приняли из-за "запрета на выполнение рейсов со стороны других стран", пишет авиакомпания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна закрыла небо для Беларуси

"Белавиа" отменила полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года. Теперь самолеты белорусской компании не будут летать в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону. Также отменили рейсы в российский Калининград.

Великобритания, Литва, Польша, Франция и Украина уже закрыли свое воздушное пространство для Беларуси из-за похищения оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который летел пассажирским лайнером Ryanair рейсом Афины - Вильнюс.

Госпогранкомитет Беларуси заявляет о большом количестве обращений иностранцев в связи с проблемами покинуть страну после введения запрета на полеты.