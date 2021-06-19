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суббота, 19 июня 2021 16:46

Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

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Беларусь не будет принимать самолеты из Украины
Не будем принимать самолеты из Украины - Лукашенко. Фото: DW

Беларусь не будет принимать в аэропортах самолеты из Украины.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в 2-й городской детской клинической больницы.

"Вы видите, как противно поступила Украина. Мы в больнице спасаем и будем спасать их людей - люди ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины просто не будем принимать самолеты", - сказал Лукашенко.

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По его словам, необходимо создать равные условия для самолетов Белавиа.

Украина закрыла авиасообщение с Беларусью 26 мая. Через три дня белорусским авиалайнерам было запрещено использовать воздушное пространство Украины.

На такие шаги пошли после принудительной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Его и его спутницу Софию Сапегу задержали.

Также в ЕС запретили принимать авиарейсы из Беларуси.

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