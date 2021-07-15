Беларусь нарвалась на новый пакет европейских санкций из-за волны репрессий

В ЕС рассматривают новый пакет санкций против Беларуси: economics-prorok.com

Европейский Союз может рассмотреть расширенный список санкций против Беларуси за "новую масштабную атаку на независимые голоса в стране".

Об этом 15 июля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

14 июля в Беларуси режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко проводил обыски в правозащитных, образовательных и политических организациях, благотворительных учреждениях и аналитических центрах. Силовики задержали множество правозащитников и других активистов.

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"Новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию, конечная цель которой - заставить замолчать всех несогласных и задушить гражданскую деятельность в Беларуси", - заявил Боррель.

По его словам, подобные нарушения прав человека и их фундаментальных свобод не останутся безнаказанными.

"ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии с поэтапным подходом. ЕС будет и дальше принимать любые необходимые меры для поддржки народа Беларуси", - подытожил Бооррель.

В Беларуси утром 14 июля прошли обыски у активистов негосударственных организаций, партий и движений по всей стране. Массовые обыски в редакциях негосударственных СМИ и у журналистов прошли 8 и 9 июля. По всей стране было задержано не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов. Большинство из них впоследствии отпустили.