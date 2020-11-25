За Джо Байдена проголосовало рекордное количество избирателей. Фото: REUTERS

Новоизбранный президент США Джо Байден стал первым президентом-рекордсменом, за которого проголосовало наибольшее количество людей в политической истории США.

Байден получил 80 млн голосов избирателей, сообщило издание CNN.

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В ближайшие дни количество голосов будет расти, ведь бюллетени продолжают подсчитывать.

Уввечери 24 ноября Байден набрал 80 млн 11 тыс голосов. По Трампа проголосовало 73,8 млн избирателей. То есть Трамп занял второе место в историии США по количеству голосов.

Недавно стало известно, что инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена изменится из-за пандемии Covid-19.