Байден поздравил перемирие между Израилем и Палестиной: пообещал восстановить "Железный купол" и помочь сектору Газа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил перемирие между Израилем и сектором Газа.
Он пообещал оказать помощь Газе и пополнить ракетами израильский "Железный купол", сообщает Reuters.
США будут оказывать помощь сектору Газа в партнерстве с Палестинской администрацией, а не движением ХАМАС, которое Штаты называют террористической организацией.
"Мы продолжаем сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими международными сторонами с целью оказания скорой гуманитарной помощи и обеспечения международной поддержки людей в Газе и ее восстановление", заявил он.
"Я считаю, что палестинцы и израильтяне одинаково достойны того, чтобы жить безопасно и пользоваться равными свободами, процветанием и демократией".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раде предлагают признать ХАМАС террористической организацией и осудить обстрелы территории Израиля
Кабинет безопасности Израиля одобрил прекращение огня с палестинским движением ХАМАС, контролирующее сектор Газа, оно вступило в силу в 02:00 ночи пятницы по Киеву.
Комментарии