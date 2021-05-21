Байден поздравил перемирие между Израилем и Палестиной: пообещал восстановить "Железный купол" и помочь сектору Газа

Байден пообещал помочь Израилю. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил перемирие между Израилем и сектором Газа.

Он пообещал оказать помощь Газе и пополнить ракетами израильский "Железный купол", сообщает Reuters.

США будут оказывать помощь сектору Газа в партнерстве с Палестинской администрацией, а не движением ХАМАС, которое Штаты называют террористической организацией.

"Мы продолжаем сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими международными сторонами с целью оказания скорой гуманитарной помощи и обеспечения международной поддержки людей в Газе и ее восстановление", заявил он.

"Я считаю, что палестинцы и израильтяне одинаково достойны того, чтобы жить безопасно и пользоваться равными свободами, процветанием и демократией".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раде предлагают признать ХАМАС террористической организацией и осудить обстрелы территории Израиля

Кабинет безопасности Израиля одобрил прекращение огня с палестинским движением ХАМАС, контролирующее сектор Газа, оно вступило в силу в 02:00 ночи пятницы по Киеву.