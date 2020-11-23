Байден назвал кандидатов на ключевые должности в своей администрации

Байден определился со своей Администрацией. Фото: Reuters

Джо Байден, которого избрали новым президентом США, назвал фамилии кандидатов, которых планирует назначить на основные посты в своей администрации.

"Национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство внутри страны", – говорится в Twitter штаба политика.

Должность госсекретаря может занять Энтони Блинкен, должность постпреда при ООН – Линда Томас-Гринфилд, а пост советника по национальной безопасности – Джейк Салливан.

На пост главы Министерства внутренней безопасности претендует Алехандро Майоркас, а директором национальной разведки может стать Аврил Хейнс.

Экс-госсекретаря Джона Керри планируют назначить спецпосланником по климату.

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3 ноября в Соединенных Штатах прошли выборы президента. Джо Байден победил действующего президента Дональда Трампа и стал новым главой государства. Он получил 306 голосов выборщиков.