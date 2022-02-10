Байден и Макрон после визита в Киев и Москву поговорили по телефону

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
Стороны обсудили переговоры Макрона с президентами Украины и России, сообщается на сайте Белого дома.
Французский и американский президенты затронули тему Украины и российской эскалации вокруг ее границ.
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"Они говорили о дипломатии и усилиях по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины", – сказано в сообщении.
Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге обратила внимание, что это уже третий телефонный разговор между Макроном и Байденом за неделю.
На днях Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло на следующий день после встречи с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
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