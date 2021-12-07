Байден говорил с Путиным о деэскалации на украинской границе

В Белом доме сообщили первые детали разговора президентов. Фото: twitter.com/WhiteHouse

В Белом доме сообщили первые подробности о видеозвонке президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Президенты обсудили ряд тем в отношениях США и России. Байден выразил обеспокоенность российскими военными действиями на границе с Украиной, кибернетическими и региональными проблемами, говорится в сообщении Белого дома.

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"Президент Байден дал четко понять, что США и наши союзники ответят сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Он подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению в дипломатию", - говорится в сообщении.

Агрессия России против Украины приведет к "серьезным последствиям". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.