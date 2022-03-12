Азербайджан хочет потеснить РФ своим газом в Европе

В 2021 году объем поставок из Азербайджана в ЕС составил 8,2 млрд. кубометров. Фото: pixabay.com

Азербайджан может увеличить поставки газа в Европу. У страны достаточно запасов.

Об этом сообщает Минэнерго Азербайджана.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с Комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархелли 11 марта на Дипломатическом форуме в Анталье. На встрече обсуждались вопросы, связанные с энергетическим диалогом между Азербайджаном и Европейским союзом.

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"Они подчеркнули важность расширения энергетического диалога на новые энергетические рынки в Южном газовом коридоре", – говорится в сообщении.

Также договорились о продолжении диалога с Еврокомиссией и Западными Балканами для решения возникающих вопросов в связи с возможными поставками газа на Западные Балканы в рамках расширения Южного газового коридора, отметили в Минэнерго Азербайджана.

В январе 2022 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Европейский Союз готов сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном, если Россия решит сократить или остановить поставки газа в ЕС. Азербайджан 31 декабря 2020-го начал поставки газа в Европу. В 2021 году объем снабжения составил 8,2 млрд кубометров. За 2021 год Россия экспортировала в Европу около 128 млрд. кубов газа. По данным оператора ГТС Украины, в 2021 году через страну в Европу прошло 41,6 млрд. кубометров российского газа.