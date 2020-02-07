Азаров с семьей скупили элитные особняки на российской Рублевке - СМИ

В октябре 2018 Генпрокуратура объявила Азарову и его сыну подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. Фото: www.slovoidilo.ua

Семья бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который бежал в Россию после Майдана, приобрела ряд земель и поместий на Рублевке под Москвой.

Об этом говорится в журналистском расследовании портала proekt.media.

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С января 2015 сам Азаров начал арендовать территорию оздоровительного комплекса на Рублевке на 50 сотках земли. Впрочем, пока неизвестно, платит он аренду. В то же время жена Азарова в 2014 году приобрела участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тыс квадратов по соседству. Аналогичные по площади участок и дом стоят более 370 млн руб. Недвижимостью в элитном российском городке обладает и невестка экс-премьера. Участок такой же площади с имением в Жуковская сейчас продается по 1,2 млрд руб.

В октябре 2018 Генпрокуратура объявила Азарову и его сыну подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, подозреваемые в 2010 году получили более 140 млн грн за назначение на должность вице-премьер-министра.