Автомобиль въехал в толпу и сбил 29 человек: видео

В Техасе гоночный автомобиль въехал в толпу. Фото: скриншот с видео

В штате Техас, США, автомобиль во время гонки въехал в толпу зрителей. Пострадали по меньшей мере 29 человек.

Об этом сообщило издание KVIA.

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Восемь пострадавших госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция сообщила, что пострадали также четыре автомобиля.

"Предварительное расследование показало, что один из автомобилей по неизвестным причинам покинул грязевую колею и пробил ограждение. Три других автомобиля также пострадали в результате первичной аварии", - говорится в сообщении правоохранителей.

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