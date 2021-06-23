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среда, 23 июня 2021 22:55

Автобус с журналистами попал в ДТП: есть жертвы

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Автобус с журналистами попал в ДТП: есть жертвы
Причины ДТП устанавливают правоохранители. Фото: mehrnews.com

В Иране перевернулся автобус с представителями СМИ.

В результате ДТП погибли две журналистки, еще 21 корреспондент пострадал. Об этом сообщает Tasnim.

Автобус с корреспондентами журналистами направлялся в Азербайджан к озеру Урмия, где находится плотина Кани-Сиб. Журналисты планировали сделать материал об экологическом состоянии водоема.

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На место ДТП направили три команды спасателей. Причины аварии устанавливаются.

В Черкассах KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi A4. Водитель последнего и пассажир КИА погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась.

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