Автобус с туристами сорвался в пропасть. Много погибших

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В бразильском штате Парана автобус сорвался в пропасть. На момент аварии в салоне находились 54 пассажира и 2 водителя.

Погиб 21 человек, еще 33 получили травмы, 7 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает местная полиция, передает Синьхуа.

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Авария стался произошла на участке дороги в прибрежном муниципалитете Гуаратуба. По данным полиции, все пассажиры - это туристы. Они направлялись на морской курорт Камбориу.

Спасенных на вертолетах доставляли в ближайшие больницы. Причины ДТП выясняет следствие.

В Грузии в горах микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате аварии погибли 17 человек, еще трое получили ранения. Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети). Микроавтобус упал с высоты примерно 80 метров.