Автобус с пассажирами захватили вооруженные боевики

В Афганистане вооруженные боевики захватили пассажирский автобус. Фото: Reuters

В афганской провинции Герат вооруженные боевики захватили пассажирский автобус.

Это произошло утром 2 января в районе Чилдохтаран на шоссе Герат-Тургунди. Автобус с людьми увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил местный чиновник Лал Мохаммад Омарзай, передает Xinhua.

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Чиновник обвинил боевиков Талибана в похищении автобуса, однако вооруженная группа пока не дала никаких комментариев. Полиция начала операцию по освобождению пассажиров.

В автобусе было 45 пассажиров, по данным афганского телеканала Shamshad. Ответственность за похищение людей на себя пока никто не взял.

Силы безопасности Афганистана в провинции Газни ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри. Он числился в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований США.