Авто на скорости въехало в толпу

В Восточном Иерусалиме авто въехало в толпу.
О теракте со ссылкой на предварительную информацию полиции сообщает The Times of Israel.
Инцидент произошел на Наблус-роуд в районе Шейх-Джарра. Несколько человек получили ранения. Водителя нейтрализовала полиция. Подробности происшествия не раскрывали.
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Израильская Национальная медицинская служба Маген Давид Адом сообщает, что медики оказывают помощь шести раненым. По некоторым данным, пострадавшие - полицейские.
Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель созвал экстренное совещание Совета ЕС по вопросам внешней политики. Об этом дипломат сообщил в Twitter.
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