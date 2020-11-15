Австрия хочет протестировать всех граждан на коронавирус

Себастьян Курц хочет провести тестирование до Рождества. Фото: Reuters

В Австрии готовят массовое тестирование населения на коронавирус к Рождеству.

В качестве примера взяли Словакию, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире ORF.

Он хотел бы протестировать как можно больше австрийцев ближе к концу локдауна 6 декабря.

"Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая стала первой страной в Европе, что провела тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", - сказал канцлер Австрии.

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Правительство планирует предоставить больше деталей о своих планах ближе к концу недели. Целевой группой сначала станут учителя, чтобы обеспечить быстрый возврат учеников в школы.

"Хочу сделать Рождество максимально безопасным с помощью массовых тестов", - сказал Курц.

В Словакии началось общенациональное тестирование населения на наличие коронавируса. С самого утра люди выстроились в длинные очереди.