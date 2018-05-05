Авианосцы США начали новую операцию против Исламского государства в Сирии

Группа боевых кораблей Военно-морских сил США, в состав которой входит авианосец "Гарри Трумэн", начала воздушные операции в Сирии

Операция будет направлена против террористической группировки "Исламское государство"на территории Сирии, сообщает 112 канал.

Авианосец "Гарри Трумэн" достиг побережья Сирии, авиационная группа корабля уже приступила к нанесению ударов по позициям боевиков.

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Напомним, о выдвижении из США в Восточное Средиземноморье авианосной группы, возглавляемой "Гарри Трумэном", сообщалось в начале апреля 2018 года.

В ряде официальных заявлений утверждалось, что группа будет размещена в Европе и на Ближнем Востоке. В ее состав также входят ракетный крейсер "Нормандия" и четыре эсминца.