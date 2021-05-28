Авиакомпании ЕС отменяют рейсы в Москву

Россия не выдает разрешения на полеты через Беларусь. Фото: 360tv.ru

Авиакомпании Air France и Austrian Airlines отменили свои рейсы в Москву из-за запрета на полеты над воздушным пространством Беларуси.

Об этом сообщило издание BBC.

Рейс AF1154 авиакомпании Air France в Москву должен был прилететь 27 мая в 15:00 по московскому времени. Но на электронном табло аэропорта Шереметьево он значится как отмененный. Причины не указаны. Позже стало известно, что пассажиров пересадили на самолет российского "Аэрофлота".

Рейс Austrian Airlines OS601 должен был сесть в другом московском аэропорту Домодедово в 13:45, но на табло его также обозначили отмененным.

Оба рейса проходят над территорией Беларуси. Однако авиакомпании решили прекратить полеты в белорусском небе. Рейсы в обход Беларуси приняли по рекомендации евпропейського авиарегулятора EASA.

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Такое решение повлекло за собой изменения в полетных планах, которые должны одобрить авиационные власти России.

"Российская власть не дала разрешения на полет по новому маршруту, и в результате Austrian Airlines были вынуждены отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - объяснили в российской службе BBC.

Отмена авиарейсов стала ответом на принудительную посадку пассажирского лайнера Ryanair в Минске и задержание силовиками оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Россия приостановила выдачу разрешений на полеты авиакомпаниям, которые облетают воздушное пространство Беларуси.