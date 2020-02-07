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пятница, 07 февраля 2020 08:54

Авиакатастрофа в Иране: журналистов преследуют за публикации о сбитом самолете МАУ

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Авиакатастрофа в Иране: журналистов преследуют за публикации о сбитом самолете МАУ
В Иране власть давит на журналистов после публикаций о сбитом самолете МАУ и организованных в стране протестов. Фото - glavcom.ua

В Иране десятки журналистов подвергаются давлению властей после публикаций о сбитом самолете МАУ и организованных в стране протестов.

Силовики вызвали журналистов на допросы, проводили у них обыски, изымали компьютеры и телефоны, заставляли закрывать аккаунты в соцсетях. Также ряд медийщиков получали угрозы. Об этом 6 февраля сообщила международная правозащитная организация Репортеры без границ (RSF).

Отмечается, что как минимум 21 журналиста в Иране вызвали и допрашивали сотрудники разведки, которые работают на элитный Корпус стражей Исламской революции или Министерство разведки.

Сотрудники иранской разведки, по данным RSF, после сбивания самолета МАУ пришли обыскивать дома и офисы отдельных журналистов. Во время обысков силовики забрали компьютеры, мобильные телефоны, книги, документы и рукописи.

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Пока ни один из журналистов не арестован, но некоторых из них работодатели предупредили, что им следует быть осторожными в высказываниях в социальных сетях. Некоторым из журналистов даже пришлось закрыть свои аккаунты в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook или прекратить публиковать на этих платформах любые высказывания. Давление журналисты почувствовали после того, как отказались публиковать заявления государства, которые, по словам журналистов, были ошибочными.

Сейчас 80 иранских журналистов подготовили совместное заявление, в котором выражают сожаление, что они распространяли "государственную ложь" о самолете МАУ.

"Все газеты, по согласованию с государственными радио и телевидением, не имея никакого независимого расследования, повторили эту большую ложь, а потом страдали от пренебрежения, когда на свет пролилась правда", - сказано в заявлении медийщиков.

По данным Репортеров без границ, Иран занимает 170-е место из 180 стран мира во Всемирном индексе свободы прессы RSF за 2019 год.

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.

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Дата
07
февраля

За ложный сигнал бедствия моряков наказывали

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