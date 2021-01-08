Авиакатастрофа под Тегераном. Канада не соглашается на компенсацию, которую предложил Иран

Иран решил выплатить по $150 тыс. семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Фото: Reuters

Канада не согласилась с суммой компенсации, которую правительство Ирана заявило о готовности выплатить семьям погибших в катастрофе рейса PS752. Она составляет 150 тысяч долларов за каждого погибшего.

"Предусмотрен процесс переговоров, который еще не начался. Поэтому пока рано конкретным цифрам появляться в общественной плоскости, поскольку ни у одной из вовлеченных сторон еще не было никакой возможности внести свои предложения", - сказал Ральф Гудейл- специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам иранской авиакатастрофы, сообщает CBC News.

Он подчеркнул, что Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций родственникам жертв.

"Когда речь идет о возмещении, Иран не может их определять односторонне", - отметил спецсоветник.

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По его словам, окончательная сумма возмещения должна стать предметом переговоров между Ираном и государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

8 января 2020 года в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Утром 11 января Иран официально признал, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. Самолет по ошибке приняли за вражеский объект, после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.