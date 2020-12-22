Авиакатастрофа МАУ: Иран предоставил украинской стороне финальный отчет

Иранская организации гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о причине падения самолета "Международной авиакомпании Украины" в понедельник, 21 декабря.

Об этом сообщило издание Tasnim News Agency.

Иран заявил, что в самолет попала зенитная ракета из-за человеческой ошибки.

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Отчет объявили онлайн представителям других стран, граждане которых погибли во время авиакатастрофы.

Участники видеоконференции также провели ряд бесед по техническому отчету.

Боинг 737, который летел в Киев, разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января, в результате чего погибли все 176 человек на борту.