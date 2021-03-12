AstraZeneca сократит поставки вакцин в ЕС

Вакцин в Европу отправят меньше. Фото: Reuters

Англо-шведская компания AstraZeneca на 10 млн доз уменьшит свои поставки вакцины против коронавируса в страны Европейского союза.

В первом квартале 2021 года будет поставлено 30 млн доз вакцин от коронавируса, вместо запланированных 40 млн, сообщает Reuters со ссылкой на распространенный среди европейских чиновников документ.

В апреле производитель поставит в ЕС еще 20 млн доз препарата. Прогноз на май и июнь в документе не приводится.

Сокращение поставок вызвано трудностями, которые связаны с работой глобальной системы снабжения.

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После сообщений о развитии у привившихся препаратом AstraZeneca тромбоэмболии легочной артерии, около десяти стран ЕС приостановили применения вакцины против коронавируса этой компании AstraZeneca. В их числе Австрия, в Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия и другие. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что в настоящее время продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.