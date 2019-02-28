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четверг, 28 февраля 2019 14:46

Арестовали таможенников, которые требовали взятки у украинцев

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  Прокуратура Венгрии сообщила об обоснованные подозрения в совершении 151 коррупционного преступления. Фото: слово и дело
Прокуратура Венгрии сообщила об обоснованные подозрения в совершении 151 коррупционного преступления. Фото: слово и дело

В Венгрии начались массовые задержания таможенников, которые работали на пропускных пунктах "Лужники-Берег-Шуран" и "Косино-Барабаш" на границе с Украиной.

Генеральной прокуратуре Венгрии удалось разоблачить 16 сотрудников пограничной службы, которых подозревают в организации крупной коррупционной схемы. Они требовали взятки наличными у предпринимателей, которые везли товары из Венгрии в Украину и ожидали возмещения НДС, сообщает ukr.segodnya.ua.

С ноября прошлого года сотрудники венгерской таможни осуществили не менее 150 коррупционных нарушений.

На данный момент все задержанные, среди которых оказались пять офицеров, которые находятся под стражей. Согласно венгерскому законодательству, им грозит до 24 лет тюрьмы.

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В Красноильске Черновицкой области 20 февраля контрабандисты напали на пограничников, два человека получили огнестрельные ранения. Злоумышленники пытались незаконно переправить через границу пакеты с сигаретами. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

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