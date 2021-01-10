 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 693
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1962
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 918
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3492
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2466
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4743
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 954
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
4
5
6
3
4
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Видео
Все видео
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Под завалами обнаружили живую собаку
Под завалами обнаружили живую собаку
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 297
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7848
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 288
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5616
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 828
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
воскресенье, 10 января 2021 16:19

Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
4

  Комментировать

В Японии из-за сильного снегопада пострадали 76 человек.

Несколько человек погибло. Об этом сообщает NHK в воскресенье, 10 января.

Большинство случаев связано с падением снежной корки с крыш и деревьев.

В Японии из-за снегопада образовались огромные пробки. Фото: Kyodo News
В Японии из-за снегопада образовались огромные пробки. Фото: Kyodo News
В Японии из-за снегопада образовались огромные пробки. Фото: Kyodo News
В Японии из-за снегопада образовались огромные пробки. Фото: Kyodo News

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идут морозы

В разных регионах страны образовались длинные пробки. Для их ликвидации привлекли военных.

Ранее из-за снегопадов местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов. Побережье Японского моря почти полностью парализовано.

На Испанию обрушилась снежная буря, жертвами которой стали три человека. Это самая сильная буря за последние полвека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Гигантская лавина уничтожила город

Шоколад не вреден для зубов: интересные факты

Самое читаемое
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 12672
&quot;Пошла за детьми&quot;: что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено) 1 Просмотров: 9594
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
7
 Просмотров: 8326
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 4141
Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
5
 Просмотров: 3906
Мир
Снегопад спровоцировал масштабную драку в Мадриде
Снегопад спровоцировал масштабную драку в Мадриде Просмотров: 189
Путин и Макрон обсудили оккупированные территории
Путин и Макрон обсудили оккупированные территории Просмотров: 306
Новые подробности "дела Шеремета", локдаун по-украински и авария газопровода на Полтавщине: неделя в цитатах от GAZETA.UA
Новые подробности "дела Шеремета", локдаун по-украински и авария газопровода на Полтавщине: неделя в цитатах от GAZETA.UA
 Просмотров: 360
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
5
 Просмотров: 1377
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина 1 Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
2
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
2
Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
1
Задержанный во время штурма Капитолия попросил переводчика с русского
Голосов: 708
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть