Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших

В Японии из-за сильного снегопада пострадали 76 человек.

Несколько человек погибло. Об этом сообщает NHK в воскресенье, 10 января.

Большинство случаев связано с падением снежной корки с крыш и деревьев.

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В разных регионах страны образовались длинные пробки. Для их ликвидации привлекли военных.

Ранее из-за снегопадов местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов. Побережье Японского моря почти полностью парализовано.

На Испанию обрушилась снежная буря, жертвами которой стали три человека. Это самая сильная буря за последние полвека.