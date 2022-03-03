Япония ввела санкции против семи российских банков. Фото: Nikkei Asia

Япония заморозит активы еще четырех российских банков.

Об этом сообщило японское Today со ссылкой на министра финансов Шуничи Судзуки.

"В результате чего количество банков, в которые Токио ввели такие санкции, приходится до семи", - говорится в сообщении.

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Названия новых банков, против которых будут введены санкции, пока не разглашаются.

Во вторник японское правительство заявило, что оно заморозит активы российских государственных "Промсвязьбанка" и "Внешэкономбанка". Такие санкции будут задействованы и к центральному банку страны.

Япония уже ввела санкции против руководства России. В частности, против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.