Американский боксер попал в аварию на частном самолете

Непобедимый американский боксер Джервонта Дэвис попал в аварию во время взлета на частном самолете, но сам не пострадал.
Об этом Дэвис рассказал в прямом эфире в своем аккаунте в Instagram, показав кадры, на которых видно, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы.
Перед аварией боксер опубликовал несколько фото, как он садится в самолет.
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"Самолет разбился. Он даже не взлетел. О Боже. Я в порядке, просто у меня горит задница, потому что я сижу на бетоне. Думаю, с желанием летать частным самолетом покончено. Я буду водить машину или сяду на поезд", — сказал Дэвис.
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