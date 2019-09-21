Американец утонул во время признания в любви

В Танзании при трагических обстоятельствах погиб американец Стивен Вебер. Фото: Facebook

В Танзании утонул американец Стивен Вебер, который решил сделать предложение своей любимой Кенеше Антуан под водой.

Как отмечается, Вебер погрузился под воду с запиской и кольцом. Однако, произошел несчастный случай и мужчина погиб. Об этом Кенеша сообщила в Facebook.

В письме Вебера было написано: "Я не могу задержать дыхание достаточно долго, чтобы рассказать обо всем, что я в тебе люблю. Но я люблю тебя все сильнее с каждым днем". Девушка радостно выкрикивала "Да, и даже успела записать признание на телефон.

По каким-то причинам Веберу не удалось подняться на поверхность, и он утонул. Обстоятельства трагедии не сообщаются.

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"Ты никогда не поднимешься из этих глубин и никогда не услышишь моего ответа. Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж", - написала Кенеша.

В городе Гожув-Великопольский на западе Польши мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию. По предварительной информации, нападавший и его жертва были знакомы. Причиной убийства называют то, что женщина отказалась с ним встречаться.