Американцы назвали Дональда Трампа худшим президентом в истории страны

Дональда Трампа считают самым худшим президентом в истории страны. Фото: Reuters

Действующего президента США Дональда Трампа 42% американцев считают худшим президентом в истории страны.

Об этом свидетельствует опрос телеканала Fox News.

8% американцев считают, что его правление "ниже среднего".

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Социолог Гарри Ентен сообщил, что американцы никогда не давали таких низких оценок раньше. Ни один другой президент не набирал более 20%.

До Трампа средний процент был 14%.

Действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса по примеру Великобритании.