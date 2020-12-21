Американцы назвали Дональда Трампа худшим президентом в истории страны

Действующего президента США Дональда Трампа 42% американцев считают худшим президентом в истории страны.
Об этом свидетельствует опрос телеканала Fox News.
8% американцев считают, что его правление "ниже среднего".
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Социолог Гарри Ентен сообщил, что американцы никогда не давали таких низких оценок раньше. Ни один другой президент не набирал более 20%.
До Трампа средний процент был 14%.
Действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса по примеру Великобритании.
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