Албанская мафия захватывает контроль над Италией

Итальянская полиция. Иллюстративное фото / Reuters

Албанские банды используют массовое подавление мафии в Италии, чтобы захватить контроль над преступным миром страны и европейскими маршрутами незаконного оборота наркотиков.

Албанские организованные преступные группы широко представлены в Италии с 1990-х. Теперь они расширяют власть, потому что Рим расправляется со своими мафиозными кланами. Об этом пишет Euro Weekly News.

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В южном регионе страны Калабрии продолжается самый крупный из 1980-х суд против итальянской мафии. По делу были арестованы сотни возможных преступников. Аресты сосредоточены против могущественного группировки "Ндрангета" - одного из самых мощных картелей Европы.

В то же время албанская мафия уже поставляет в Италию каннабис на сумму около €3 млрд ежегодно. Банды из Албании рассматривают подавления итальянских мафиозных групп как возможность расширить деятельность и планируют стать доминирующей преступной силой в Италии. Они уже вроде бы обладают огромной властью в уголовном мире Рима и Милана и теперь расширяют влияние на родину мафии на юге страны.

Споры между албанскими и итальянскими мафиями привели к серии убийств и нападений по всей Италии, потому что новые группы стремятся захватить вакуум власти, оставленный после разгромленных итальянских мафиозных кланов.