Акула разорвала дайвера: в Сиднее закрыли пляжи

Нападение акулы в Сиднее стало роковым для дайвера. Фото: ikapa.ru

В Сиднее впервые за полстолетия мужчина стал жертвой акулы.

Трагедия произошла на пляже юго-восточного побережья, говорится в сюжете ТСН.

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Погибший занимался подводной охотой. Впоследствии люди услышали исступленный крик дайвера, которого атаковала большая белая акула. Мужчина с громким всплеском ушел под воду.

Спасатели рассказали, что тело погибшего изрядно разорвал хищник, поэтому шансов на спасение у него не было.

Это первое фатальное нападение акулы в Сиднее за 60 лет.

Из-за возможной угрозы для других отдыхающих местные власти закрыли несколько пляжей на неопределенный срок.

В Австралии акула напала и разорвала 30-летнего серфера. От полученных травм мужчина скончался на месте. Инцидент произошел утром 5 сентября в австралийском штате Новый Южный