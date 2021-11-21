Агрессивные мигранты снова пытались прорваться в Польшу

Польские пограничники на кодоне с Беларусью / Польская пограничная служба

В Польше 20 ноября около 20.11 зафиксировали очередную попытку силового прорыва границы группой из около 100 мигрантов.

Об этом сообщает польская Пограничная служба.

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"Группа из около 100 очень агрессивных иностранцев, доставленных на границу белорусскими службами, пыталась прорваться в Польшу. Пограничники предотвратили прорыв границы", - говорится в сообщении.

Всего за 20 ноября польские пограничники зафиксировали 208 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии.

По данным полиции пограничного Подлясского воеводства, 19 ноября во время проверок были задержаны пять человек, которые помогали мигрантам нелегально пересечь границу. В частности, граждан Грузии, Белоруссии и Нидерландов, пытавшихся перевезти 15 нелегальных мигрантов.

18 ноября первый эвакуационный рейс доставил мигрантов из Беларуси в Ирак. Приблизительно 430 человек прилетели в Эрбиль и Багдад и рассказали, как к ним относились на границе. Одна женщина рассказала, что ее семья 20 дней была на белорусско-польской границе. Вся поездка обошлась им в $25 тыс. За эти деньги контрабандисты обещали хорошую жизнь на Западе, но все это оказалось ложью.