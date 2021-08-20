Афганскую телеведущую не пускают на работу на фоне обещаний "Талибана" сохранить права женщин

Телеведущую Шабнам Давран не пустили на работу. Фото: скриншот с видео

Телеведущую государственного афганского телеканала RTA Pushto Шабнам Давран не пускают на работу. Боевики "Талибана" обещали, что сохранят права женщин и позволят им работать по контракту.

Об этом женщина публично заявила в видеообращении, пишет издание AFP.

"После смены власти я пришла в офис, как всегда. К сожалению, меня не пустили, хотя у меня было редакционное удостоверение. Коллег-мужчин пропустили, а мне сказали, что я больше не могу работать потому что система изменилась", - рассказала Давран.

У журналистки шесть лет редакционного стажа.

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"Кто слышит меня, если мир слышит меня - помогите. Наши жизни в опасности", - добавила телеведущая.

Afghan woman TV news anchor stopped from working.



Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist — AFP News Agency (@AFP) August 20, 2021

В афганской столице Кабуле предприниматели начали закрашивать изображение женщин в витринах через объявления шариата после захвата власти боевиками "Талибана". Шариат - это комплекс предписаний, определяющих и формирующих религиозную совесть и моральные ценности мусульман. Во время правления талибов в 1996 - 2001 годах в Афганистане ввели радикальный шариат. Запретили телевидение, музыку, алкоголь, компьютеры, шахматы. Женщины не имели права покидать дома без сопровождения. Девочек не пускали в школы и запретили образование. Женщин заставляли носить паранджу с узким разрезом для глаз.