Афганскую телеведущую не пускают на работу на фоне обещаний "Талибана" сохранить права женщин

Телеведущую государственного афганского телеканала RTA Pushto Шабнам Давран не пускают на работу. Боевики "Талибана" обещали, что сохранят права женщин и позволят им работать по контракту.

Об этом женщина публично заявила в видеообращении, пишет издание AFP.

"После смены власти я пришла в офис, как всегда. К сожалению, меня не пустили, хотя у меня было редакционное удостоверение. Коллег-мужчин пропустили, а мне сказали, что я больше не могу работать потому что система изменилась", - рассказала Давран.

У журналистки шесть лет редакционного стажа.

"Кто слышит меня, если мир слышит меня - помогите. Наши жизни в опасности", - добавила телеведущая.

Afghan woman TV news anchor stopped from working.



Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist