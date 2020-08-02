Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары

 
Ексклюзивы
1/5
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 2475
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 801
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6201
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 909
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 774
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4617
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
14
5
3
7
9
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Видео
Все видео
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Вице-президент США попал в аварию
Вице-президент США попал в аварию
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6201
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 666
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 990
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
воскресенье, 02 августа 2020 17:27

Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары

  Комментировать
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
В Калифорнии горят леса. Фото: twitter.com/tinatk0

В американском штате Калифорния возникли серьезные лесные пожары, которые распространились более чем на 4,8 га.

В результате местные власти эвакуировали 7,8 тысячи человек, пишет CNN.

"Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2,6 тыс. домов с примерно 7,8 тысячи человек", - говорится в сообщении пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийственная красота: показали фото смертоносного пожара в Калифорнии

Лесные пожары начались еще в пятницу, 31 июля. О пострадавших не сообщалось. В результате возгораний было уничтожено семейный дом и две хозяйственные постройки.

В местных гостиницах и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации. Отмечается, что из-за жары, низкую влажность и морские ветра существует большая угроза распространения пожара.

Сейчас огонь укрощают около 375 спасателей на местах пожаров, а также вертолеты и бульдозеры.

В октябре прошлого года в штате Калифорния вспыхнули лесные пожары на около 200 га. Погибли около сотни человек. Огонь добрался до самых престижных окраин Лос-Анджелеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Завершила работу послевоенная конференция

В Одессе провели уникальную операцию по восстановлению зрения

Объявили охоту на сбежавших узников

На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок

Начались Олимпийские игры

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 36594
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 16326
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 15013
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью Просмотров: 9531
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 2 Просмотров: 8946
Мир
Реставрировали древнюю китайскую колесницу
Реставрировали древнюю китайскую колесницу Просмотров: 405
В 14 городах России прошли акции в поддержку Хабаровска: задержаны 70 участников
В 14 городах России прошли акции в поддержку Хабаровска: задержаны 70 участников Просмотров: 1161
В Беларусь хотели "перебросить" до 200 "вагнеровцев" - Лукашенко
В Беларусь хотели "перебросить" до 200 "вагнеровцев" - Лукашенко Просмотров: 837
В Берлине тысячи людей митинговали против коронавируса
В Берлине тысячи людей митинговали против коронавируса Просмотров: 288
Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший минисериал
Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший минисериал Просмотров: 117
Больше всего комментируют
10
Над советской субмариной подняли украинский флаг
8
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"
6
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
2
Дешево и удобно: как сделать лежаки и гамаки своими руками
Голосов: 421
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua