Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары

В американском штате Калифорния возникли серьезные лесные пожары, которые распространились более чем на 4,8 га.
В результате местные власти эвакуировали 7,8 тысячи человек, пишет CNN.
"Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2,6 тыс. домов с примерно 7,8 тысячи человек", - говорится в сообщении пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийственная красота: показали фото смертоносного пожара в Калифорнии
Лесные пожары начались еще в пятницу, 31 июля. О пострадавших не сообщалось. В результате возгораний было уничтожено семейный дом и две хозяйственные постройки.
В местных гостиницах и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации. Отмечается, что из-за жары, низкую влажность и морские ветра существует большая угроза распространения пожара.
Сейчас огонь укрощают около 375 спасателей на местах пожаров, а также вертолеты и бульдозеры.
В октябре прошлого года в штате Калифорния вспыхнули лесные пожары на около 200 га. Погибли около сотни человек. Огонь добрался до самых престижных окраин Лос-Анджелеса.
Комментарии