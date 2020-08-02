Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары

В Калифорнии горят леса. Фото: twitter.com/tinatk0

В американском штате Калифорния возникли серьезные лесные пожары, которые распространились более чем на 4,8 га.

В результате местные власти эвакуировали 7,8 тысячи человек, пишет CNN.

"Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2,6 тыс. домов с примерно 7,8 тысячи человек", - говорится в сообщении пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия.

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Лесные пожары начались еще в пятницу, 31 июля. О пострадавших не сообщалось. В результате возгораний было уничтожено семейный дом и две хозяйственные постройки.

В местных гостиницах и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации. Отмечается, что из-за жары, низкую влажность и морские ветра существует большая угроза распространения пожара.

Сейчас огонь укрощают около 375 спасателей на местах пожаров, а также вертолеты и бульдозеры.

В октябре прошлого года в штате Калифорния вспыхнули лесные пожары на около 200 га. Погибли около сотни человек. Огонь добрался до самых престижных окраин Лос-Анджелеса.