90 человек добровольно согласились на заражение коронавирусом

Ученые будут исследовать влияние коронавируса на организм человека. Фото: regnum

В Британии ученым разрешили исследовать влияние коронавируса на организм человека. С этой целью 90 здоровых добровольцев заразили Covid-19.

Подробностями поделилось BBC.

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Исследование Human Challenge проводится британским правительством совместно с Имперским колледжем Лондона, фондом МЗ Royal Free London NHS Foundation Trust и компанией hVIVО.

Добровольцев заразят "уханьским" штаммом коронавируса, который изучен лучше всех других.

После заражения они все время будут находиться под наблюдением медицинских работников.

В Бельгии появились фейковые вакцины от коронавируса, большинство из которых имеют российское происхождение.