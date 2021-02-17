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среда, 17 февраля 2021 17:57

90 человек добровольно согласились на заражение коронавирусом

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90 человек добровольно согласились на заражение коронавирусом
Ученые будут исследовать влияние коронавируса на организм человека. Фото: regnum

В Британии ученым разрешили исследовать влияние коронавируса на организм человека. С этой целью 90 здоровых добровольцев заразили Covid-19.

Подробностями поделилось BBC.

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Исследование Human Challenge проводится британским правительством совместно с Имперским колледжем Лондона, фондом МЗ Royal Free London NHS Foundation Trust и компанией hVIVО.

Добровольцев заразят "уханьским" штаммом коронавируса, который изучен лучше всех других.

После заражения они все время будут находиться под наблюдением медицинских работников.

В Бельгии появились фейковые вакцины от коронавируса, большинство из которых имеют российское происхождение.

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