82% населения привили от Covid-19: какая страна на первом месте по темпам вакцинации

Первое место в мире по темпам вакцинации от коронавируса получили Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
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В ОАЭ уже сделали более 15 млн прививок от Covid-19. 35% населения прошли полный курс вакцинации, 47% получили первую дозу вакцины.
После ОАЭ следуют Сейшельские острова, где вакцинировали 71% граждан, и Бахрейн - 69% вакцинированных.
Всего в мире использовали уже 3,19 млрд доз вакцин от коронавируса. Больше всего - в Китае, ЕС и Индии.
В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, туристам бесплатно будут делать прививки от коронавируса.
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