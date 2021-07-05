82% населения привили от Covid-19: какая страна на первом месте по темпам вакцинации

В ОАЭ вакцинировали 82% населения. Фото: Reuters

Первое место в мире по темпам вакцинации от коронавируса получили Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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В ОАЭ уже сделали более 15 млн прививок от Covid-19. 35% населения прошли полный курс вакцинации, 47% получили первую дозу вакцины.

После ОАЭ следуют Сейшельские острова, где вакцинировали 71% граждан, и Бахрейн - 69% вакцинированных.

Всего в мире использовали уже 3,19 млрд доз вакцин от коронавируса. Больше всего - в Китае, ЕС и Индии.

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, туристам бесплатно будут делать прививки от коронавируса.