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воскресенье, 09 июня 2019 22:04

6 человек погибли в масштабном ДТП на автомагистрали

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6 человек погибли в масштабном ДТП на автомагистрали
В Польше в результате ДТП сгорели 7 автомобилей. Фото: BartekPiekarski

В Польше вблизи города Щецин на автомагистрали А6 грузовик столкнулся с 6 автомобилями. Несколько автомобилей загорелись.

После того как пожар потушили, были обнаружены тела 6 погибших, сообщает tvn24.pl.

Из 16-ти пострадавших 4 были доставлены в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Дорога в районе столкновения заблокирована. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

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Ранее сообщалось, что в Германии рейсовый автобус с 49 школьниками и тренером столкнулся с машиной, в которой были двое пожилых людей. Более 20 пассажиров автобуса и пассажиры авто получили ранения.

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