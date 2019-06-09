6 человек погибли в масштабном ДТП на автомагистрали

В Польше вблизи города Щецин на автомагистрали А6 грузовик столкнулся с 6 автомобилями. Несколько автомобилей загорелись.
После того как пожар потушили, были обнаружены тела 6 погибших, сообщает tvn24.pl.
Из 16-ти пострадавших 4 были доставлены в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Дорога в районе столкновения заблокирована. Правоохранители устанавливают причины ДТП.
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Ранее сообщалось, что в Германии рейсовый автобус с 49 школьниками и тренером столкнулся с машиной, в которой были двое пожилых людей. Более 20 пассажиров автобуса и пассажиры авто получили ранения.
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