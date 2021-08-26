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четверг, 26 августа 2021 10:09

35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
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Венесуэла пострадала от наводнения и оползней.
Фото: Reuters
Непогода разрушила более 8,1 тыс. домов.
Из-за стихии пострадали более 35 тыс. человек.
16 человек погибли, шестеро пропали без вести.
Венесуэла пострадала от наводнения и оползней.

Венесуэла несколько дней страдает от проливных дождей, вызвавших мощные наводнения и оползни.

Об этом сообщило издание The Watchers.

25 августа погибли 15 человек, еще шестеро пропали без вести. Больше всего пострадали штаты: Амазонас, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Дельта Амакуро, Мерида, Моганас, Тачира и Сулия. Подтопило некоторые районы Каракаса.

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В результате стихийного бедствия пострадали более 35 тыс. человек. Наводнение разрушило 8,1 тыс. домов.

Из-за наводнений разлились реки и затопили дороги. Автомобили стремительным потоком воды несло по улицам. Парализовало движение транспорта, дороги засыпало грязью, мусором и обломками зданий.

Такая погода продержится в Венесуэле меньше недели, прогнозировали синоптики.

В испанском муниципалитете Пеньискола среди ночи обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами находятся три человека.

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Дата
26
августа

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