35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести

Венесуэла несколько дней страдает от проливных дождей, вызвавших мощные наводнения и оползни.
Об этом сообщило издание The Watchers.
25 августа погибли 15 человек, еще шестеро пропали без вести. Больше всего пострадали штаты: Амазонас, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Дельта Амакуро, Мерида, Моганас, Тачира и Сулия. Подтопило некоторые районы Каракаса.
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В результате стихийного бедствия пострадали более 35 тыс. человек. Наводнение разрушило 8,1 тыс. домов.
Из-за наводнений разлились реки и затопили дороги. Автомобили стремительным потоком воды несло по улицам. Парализовало движение транспорта, дороги засыпало грязью, мусором и обломками зданий.
Такая погода продержится в Венесуэле меньше недели, прогнозировали синоптики.
В испанском муниципалитете Пеньискола среди ночи обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами находятся три человека.
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