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среда, 07 июля 2021 10:01

11-летний парень получил степень бакалавра по физике

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11-летний парень получил степень бакалавра по физике
11-летний Лоран Симонс получил степень бакалавра. Фото: Alexander Simons

В Бельгии 11-летний Лоран Симонс получил степень бакалавра физики в Университете Антверпена.

Об этом сообщило издание The Brussels Times.

За один год он успешно закончил трехлетний курс и посещал магистерские курсы. Мальчик изучил классическую механику и квантовую физику. В университете он учился с марта 2020 года и получил самый высокий среди всех уровень оценки знаний - 85%. Осенью Симонс официально вступит в магистратуру.

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"Бессмертие - вот моя цель. Я хочу иметь возможность заменить как можно больше частей тела механизмами. Я наметил путь, чтобы туда попасть. Квантовая физика - изучение самых мелких частиц - это первая часть головоломки. В таком исследовании важны две вещи: получение знаний и их применения. Чтобы достичь второго, я хочу работать с лучшими профессорами в мире, заглянуть в их мозг и узнать, как они думают", - прокомментировал мальчик.

Лоран Симонс начал обучение в старшей школе, когда ему было шесть лет. За 18 месяцев он окончил школу. После этого он взял академический отпуск. Но в восемь лет уже вступил в нидерландский Технический университет Эйндховена. Однако он не получил диплом о высшем образовании из-за разногласий с университетом по поводу его окончания. Администрация университета сообщила родителям, что ему следует сдать еще множество экзаменов, предложив отодвинуть срок окончания вуза к середине 2020 года. Родители с этим не согласились и сразу же отменили его занятия. Они рассчитывали, что сын закончит трехлетний курс обучения за 10 месяцев, чтобы получить диплом в свой 10-й день рождения. После этого он учился еще в бельгийском Гентском университете.

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Дата
07
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