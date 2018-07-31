1 на 500 миллионов: женщина родила малышей с двух разных маток

Англичанка Дженнифер Ештвуд с Камборна, графство Корнуолл, родила двойню из двух разных маток.

Вероятность такого события составляет 500 млн к одному. История человечества знает менее 100 зафиксированных случаев рождения таких детей. Всего несколько из них проживает в Великобритании, сообщает Dailymail.

Большинство беременных с диагнозом "бикорнуальная матка", имеют одного ребенка в одной матке. Так и произошло с первым ребенком - 8-летней Милли.

"Я родила одного ребенка и это было просто. Теперь мое тело меня удивило. Мы узнали о беременности на 20-недельном сканере. С тех пор все говорят какая это чрезвычайная редкость", - говорит Дженнифер.

Фото: Swns

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Пара узнала о пополнении в декабре. Аномалия не вызывает дополнительных проблем с зачатием, но увеличивается риск выкидыша и преждевременных родов.

На 34 неделе через кесарево сечение родились Пиран и Поппи. Они приехали домой через две недели после лечения желтухи.

"Я думала, что знаю свое тело в совершенстве. Две матки явление редкое само по себе, но чтобы две разные яйцеклетки оплодотворяются в одно время и были в правильном месте... Это чудо", - говорит она.

30 июля в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню. Она отдыхала на пляже "Отрада", а затем прогуливалась по трассе здоровья. Схватки начались неожиданно для женщины и окружающих.