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вторник, 31 июля 2018 23:04

1 на 500 миллионов: женщина родила малышей с двух разных маток
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Англичанка Дженнифер Ештвуд с Камборна, графство Корнуолл, родила двойню из двух разных маток.

Вероятность такого события составляет 500 млн к одному. История человечества знает менее 100 зафиксированных случаев рождения таких детей. Всего несколько из них проживает в Великобритании, сообщает Dailymail.

Большинство беременных с диагнозом "бикорнуальная матка", имеют одного ребенка в одной матке. Так и произошло с первым ребенком - 8-летней Милли.

"Я родила одного ребенка и это было просто. Теперь мое тело меня удивило. Мы узнали о беременности на 20-недельном сканере. С тех пор все говорят какая это чрезвычайная редкость", - говорит Дженнифер.

Англичанка Дженнифер Ештвуд родила здоровых двойняшек из двух разных маток
Фото: Swns
Англичанка Дженнифер Ештвуд родила здоровых двойняшек из двух разных маток
Англичанка Дженнифер Ештвуд родила здоровых двойняшек из двух разных маток
Англичанка Дженнифер Ештвуд родила здоровых двойняшек из двух разных маток
Англичанка Дженнифер Ештвуд родила здоровых двойняшек из двух разных маток

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Пара узнала о пополнении в декабре. Аномалия не вызывает дополнительных проблем с зачатием, но увеличивается риск выкидыша и преждевременных родов.

На 34 неделе через кесарево сечение родились Пиран и Поппи. Они приехали домой через две недели после лечения желтухи.

"Я думала, что знаю свое тело в совершенстве. Две матки явление редкое само по себе, но чтобы две разные яйцеклетки оплодотворяются в одно время и были в правильном месте... Это чудо", - говорит она.

30 июля в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню.

Она отдыхала на пляже "Отрада", а затем прогуливалась по трассе здоровья. Схватки начались неожиданно для женщины и окружающих.

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