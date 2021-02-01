Ведущая тревела показала древние достопримечательности Турции

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Команда тревела продолжает исследовать различные локации Турции.

Ведущая Юлия Коваль отправилась на вершину горы Немрут-Даг, где нашла одну из древних достопримечательностей страны - святилище древних богов Коммагенского царства. Она поднялась на 2-километровую высоту и заплатила $3 за входной билет, чтобы попасть на вершину. Там можно увидеть статуи древних богов, которые сидят на тронах, у подножия - их головы. Среди скульптур можно найти Зевса, Геракла, Аполлона и правителя Антиоха.

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"Правитель Коммагена Антиох был сумасшедшим, который страдал манией величия. Он создал новую религию, которая соединила традиции западных греческих и восточных персидских верований, и объявил себя богом наравне с Зевсом и Аполлоном. Одержимый идеей славы он сам поверил в свою сказку о бессмертии . Тело Антиоха похоронили здесь же. Этот холм считается самым высоким курганом-гробницей в мире: его высота составляет почти 50 м", - рассказала ведущая тревел-шоу" Орел и Решка ", что показывает" Новий канал ".

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" Анастасия Ивлеева отправилась к старому турецкому городу Мардин, которому более 5 тыс. лет. Команда проекта показала архитектуру, а также узнала про заброшенный город Дара, что было одним из важнейших центров Месопотамии. Оно расположено в окрестностях Мардина.