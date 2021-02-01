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понедельник, 01 февраля 2021 23:05

Ведущая тревела показала древние достопримечательности Турции
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Ведущая показала неизведанные места Турции
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая показала неизведанные места Турции
Ведущая показала неизведанные места Турции
Ведущая показала неизведанные места Турции

Команда тревела продолжает исследовать различные локации Турции.

Ведущая Юлия Коваль отправилась на вершину горы Немрут-Даг, где нашла одну из древних достопримечательностей страны - святилище древних богов Коммагенского царства. Она поднялась на 2-километровую высоту и заплатила $3 за входной билет, чтобы попасть на вершину. Там можно увидеть статуи древних богов, которые сидят на тронах, у подножия - их головы. Среди скульптур можно найти Зевса, Геракла, Аполлона и правителя Антиоха.

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"Правитель Коммагена Антиох был сумасшедшим, который страдал манией величия. Он создал новую религию, которая соединила традиции западных греческих и восточных персидских верований, и объявил себя богом наравне с Зевсом и Аполлоном. Одержимый идеей славы он сам поверил в свою сказку о бессмертии . Тело Антиоха похоронили здесь же. Этот холм считается самым высоким курганом-гробницей в мире: его высота составляет почти 50 м", - рассказала ведущая тревел-шоу" Орел и Решка ", что показывает" Новий канал ".

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" Анастасия Ивлеева отправилась к старому турецкому городу Мардин, которому более 5 тыс. лет. Команда проекта показала архитектуру, а также узнала про заброшенный город Дара, что было одним из важнейших центров Месопотамии. Оно расположено в окрестностях Мардина.

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