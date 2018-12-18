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вторник, 18 декабря 2018 18:27

Украинка рассказала, как работала массажисткой в Индии

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Украинка рассказала, как работала массажисткой в Индии
Виталина Шамрай работала 2 месяца в индийском спа-салоне. Фото: instagram.com/vitalinashamray

В Индии массаж сделан европейкой стоит дороже. Об этом рассказала Виталина Шамрай с Киева. Работала массажисткой в Калькутте, что в Бенгальском штате Индии.

"Спа-салон оказался очень приличный. Среди клиентов были богатые индусы города. Персонал - женщины с Индии, Таиланда и России, - рассказывает Gazeta.ua Виталина. - Мне платили 3 тысячи рупий в день - это получалось примерно 1200 долларов в месяц. На каждый вид массажа была установлена отдельная цена. Если его делала европейка, то было дороже. У меня было рабочих 8 часов в день - это около 5 клиентов. С руководством договорилась, что буду работать с 13:00 до 21:00. Но приходилось задерживаться, потому что если последний посетитель приходил за 10 минут до конца рабочего дня, то не имели право отказать. Бывало, что отпускали на полчаса раньше, если не было клиентов. Физически было тяжело".

Виталина жила в двухкомнатной квартире, которую предоставили работодатели. Там было очень грязно, говорит. Уволилась с работы через 2 месяца, хотя контракт заключала на пол года.

"Некоторые клиенты предлагали деньги за неприличные услуги. Девушки в салоне так подзарабатывали, потому что должны были поддерживать семью, детей, а мужей не было. Руководство обо всем знало. Посетители очень удивлялись, почему я отказываю. Один спрашивал: "Сколько тебе денег дать ? Может я тебе не нравлюсь? Мой друг говорил, что ты все ему делала". Я рассмеялась и назвала его друга лжецом. Индеец разозлился, угрожал, что добьется моего увольнения. Но мне было все равно. Не знаю, повлияло ли это на мое увольнение, или окончание сезона. Администратор сказала, что туристов стало меньше, поэтому им не выгодно мне платить. Дала неделю, чтобы нашла другое место. Я решила еще 4 месяца визы просто путешествовать. Поехала на Гоа".

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Виталина Шамрай ведет блог в Instagram, где рассказывает о работе в Индии, путешествиях и о традициях стран Азии.

Украинка Лидия Жгир из Черкасс пять месяцев жила на острове Пенанг в Малайзии. Это очень дружественная страна для зимовки, кочевничества и даже для работы.

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