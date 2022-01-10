Раннее бронирование Турции с АНЕКС Тур

У любителей путешествий началась горячая пора: в разгаре интересные поездки на горнолыжные и бальнеологические курорты, плюс в туроператоров стартовал сезон раннего бронирования. Выгодные туры в Турцию легко заказать онлайн на сайте турагентства АНЕКС Тур. В чем преимущества раннего бронирования и какие направления стоит включить в график путешествий 2022 года?

Как выгодно и необычно отдохнуть в Турции

Самые известные сетевые отели, комплексы, которые прошли реновацию, новые гостиницы – это гарантия отличных впечатлений от каждой минуты отдыха. Изучайте онлайн-карты, читайте отзывы туристов, смотрите видеообзоры: выбирайте то, что нравится, а не то, что осталось.

Сейчас есть шанс забронировать номера в лучших турецких отелях 5* со скидкой до 30%:

• на первой линии с отличным пляжем и высококлассным СПА;

• концепции "16+" или с крутым детским клубом;

• в увитых бугенвиллией респектабельных бунгало или просторных номерах с видом на море и "пиратские" корабли.

Всего через пару недель большинство отелей окажутся в стопе: лучшее разбирают быстро.

Черное и Мраморное море за один визит в Стамбул

Это просто: от пристани Эминеню отходят катера в сторону Принцевых островов в Мраморном море и вдоль Босфора до моря Черного. Всего за 3-4 дня:

• прогуляетесь в Европе и Азии;

• купите сувениры на Гранд Базаре;

• позавтракаете на террасе отеля с видом на небоскребы Стамбула;

• отведаете лучшей пахлавы рядом с Голубой мечетью и Святой Софией;

• сделаете сотню фото у султанских дворцов Топкапы и Долмабахче.

Бюджетная поездка гарантирует уйму приятных эмоций. Миллионы тюльпанов расцветают в середине апреля, но отель в самом интересном историческом районе Султанахмет бронируйте заранее.

Средиземное море

Зимой и ранней весной продолжают работать крупные сетевые отели с крытыми бассейнами и СПА. 8 марта в кафе под часовой башней Антальи после удачного шопинга – лучший подарок себе и подругам.

В районе Алании море прогревается в конце апреля и остывает к ноябрю. В мае Сиде, Анталья, Белек, Лара, Кемер, Олюдениз и Фетхие открывают массовый пляжный сезон.

Выбирайте галечные или песчаные пляжи, сосны и пальмы, просторную территорию или элегантный променад вдоль берега. На сэкономленные деньги планируйте морские прогулки, экскурсии в горы, чудесный The Land of Legends, на водопады, к голубым крабам и огромным черепахам.

Самое популярное направление турецкого отдыха предлагает варианты для одиночек, романтичных пар, фрилансеров, семей с детьми от полугода. В сезон раннего бронирования посоветуйтесь с менеджерами АНЕКС Тур: они подскажут отели с концепциями релакс-отдыха, веселой анимацией, аквапарками, дискотеками, пышными парками, гурманскими ресторанами, стабильным Wi-Fi и дорожками для утренней пробежки.

Эгейское море

Из пропитанного сосновым ароматом Мармариса отправляйтесь на морскую прогулку островами и разноцветными бухтами чистейшего Эгейского моря. Однодневная поездка на пароме на Родос добавит в вашу коллекцию виз греческую. Откройте для себя красоты и безупречный сервис Бодрума, любуйтесь пеликанами на набережной Kordon Измира, гуляйте античными улицами Эфеса. Приятная для купаний погода длится до октября.

Горы Турции

У ANEX Tour найдете индивидуальные пакеты и предложения экскурсионных туров с насыщенной программой:

• 55 километров трасс разного уровня, 18 подъемников, фантастические пейзажи и безупречный сервис ждут поклонников зимнего драйва на курорте Эрджиес;

• круглый год популярны туры с посещением знаменитого бальнеологического курорта Ялова: термальные воды успешно борются с ревматизмом, заболеваниями суставов, хронической усталостью и стрессом;

• с весны до поздней осени туристы со всего мира приезжают в сказочную Каппадокию любоваться парадом воздушных шаров на рассвете.

2021 год наглядно показал: после пандемии не стоит надеяться на горящие туры в разгар курортного сезона. Будьте предусмотрительными путешественниками, планируйте отдых сейчас.