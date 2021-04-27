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среда, 28 апреля 2021 11:01

Какие границы открыты для украинцев

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Какие границы открыты для украинцев
Карта мира относительно возможности путешествий для граждан Украины / МИД Украины

Из-за новой вспышки коронавируса в Турции объявили о полном локдауне с 29 апреля по 17 мая. Однако ограничения и комендантский час не будут касаться иностранных туристов. Так же, как исключение, для них будут работать магазины, гостиницы, общественный транспорт и музеи. Только магазины могут работать в воскресенье, а в остальные дни будут закрываться в 17.00.

Украинским туристам не следует ничего отменять из-за введения карантина. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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"Карантин, который продлится с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая не касается украинских туристов. Они смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей, посещать музеи и другие туристические объекты", - написал посол в Facebook.

Турагент Елена Суетова, которая работает с Турцией, тоже говорит, что для туристов из-за локдауна ничего не изменится.

"Экскурсионные туры не закрываются. Самолеты летают. Локдаун не касается туристов", - написала она в Facebook.

В то же время министр культуры Александр Ткаченко заявил, что украинские туристы в Турции смогут спокойно выходить за пределы отеля и путешествовать по стране.

Между тем, на сайте МИД Украины говорится, что украинцам в Европе разрешен въезд только в балканские страны – Черногорию, Сербию, Албанию, Болгарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину.

В большинство стран ЕС имеют право попасть имеют только отдельные категории украинцев: дипломаты и те, кто имеет документы, позволяющие долгосрочное пребывание в стране, или у кого есть родственники из стран Евросоюза.

В то же время Израиль заявил, что открывается для иностранных туристов. Правда только для вакцинированных. Несмотря на это, им по прибытии все равно придется обязательно делать ПЦР-тесты. На первом этапе, с 23 мая, Израиль пускать только групповые туры. Далее будет решать, пускать тех, кто путешествует в одиночку. Израиль пока не признает ни зарубежного сертификата вакцинации, кроме своих.

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