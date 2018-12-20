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четверг, 20 декабря 2018 18:38

"Индусы окружили на улице" - украинка рассказала о жизни в Индии
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Автор: instagram.com/vitalinashamray
  Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать
Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать

Профессии учителя и врача считаются элитные в Индии. Успех в жизни - иметь высшее образование. Рассказывает киевлянка Виталина Шамрай, которая работала в индийской Калькутте массажисткой.

"В Индии все школы платные. Родители водят ребенка в школу, пока есть деньги, - говорит Gazeta.ua Виталина. - Профессии учителя и врача считаются элитными. Учитель зарабатывает в среднем тысячу долларов в месяц. Признак успеха в местных - это наличие высшего образования. Это значит, что можешь претендовать на хорошую работу, будешь получать высокую зарплату. Мужчина женится только с женщиной "своего уровня". Если семья девушки обеспечена, то мужчина не может жениться на ней пока не заработает собственный капитал. Замужние женщины не работают".

Автор: instagram.com/vitalinashamray
  Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать
Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать

В городах основной транспорт - скутер. Движение очень хаотично, говорит Виталина.

"Двое индусов на скутерах могут ехать рядом и общаться. Основной сигнал это - гудок. Если фары не работают - мелочь, а вот если не можешь гудеть, то лучше на дороге и не появляться. Скутер можно арендовать. Выгоднее брать у россиян, которые держат свои точки. Если сломается, то придется оплачивать ремонт самостоятельно. Если белый зацепил машину или мотоцикл местного, произошла авария, то лучше бросать все и бежать. Индусы могут быть очень агрессивными в таких ситуациях. Будут защищать своего".

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Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать
Фото: instagram.com/vitalinashamray
Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать
Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать
Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать
Виталина Шамрай работала массажисткой в Индии. Потом начала путешествовать

Также киевлянка добавляет, что в Индии очень уважают белокожих людей. Это осталось еще со времен, когда были британские колонии.

"Ко мне часто подходили, чтобы сфотографироваться. Бывало, что окружила целая группа индусов на улице. 20 минут с ними фотографировалась по очереди. Думали, что я знаменитость. Европейцы часто в Индии снимаются в фильмах, чтобы подзаработать".

Виталина Шамрай сейчас путешествует Таиландом. Пишет об этом блог в Instagram.

Китай дает много возможностей для саморазвития и заработка. А вот женихов там лучше не искать. Местные мужчины слишком застенчивы с европейками и громко хлебают, когда едят. Однако завести дружбу с "белым" считается среди них признаком престижа. Об этом Gazeta.ua рассказала кременчужанка Александра Васина.

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