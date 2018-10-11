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четверг, 11 октября 2018 15:45

"Если туго с финансами, можно подзаработать на мусоре" - путешественник о велотуре Скандинавией
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Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца
Фото: Facebook
Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца
Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца
Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца
Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца

Киевлянин Александр Богаченко-Мишевский 2,5 месяца путешествовал по Скандинавии. На велосипеде он проехал от датского Копенгагена в Таллинн, Естония. В общем потратил 960 евро - около 30 тыс. грн.

"Скандинавия достаточно дорога для украинцев. Поэтому искал, на чем сэкономить. Мой конечный бюджет тоже не идеален. Однажды промахнулся с переправой на норвежских островах - вместо парома сел на круизный лайнер. Также потратился на мобильную связь", - рассказывает Александр.

Свое путешествие он назвал "Безвизовое велопутешествие". Проект начал еще в прошлом году. Тогда проехал около 2270 км от Ужгорода до Амстердама.

О лайфхаках путешественика Александр рассказал Gazeta.ua:

1. Отели и хостелы в Скандинавии дорогие. Номер может стоить до 100 евро (более 3230 грн. - Gazeta.ua). Полезно иметь палатку. Место в кемпинге стоит от 15 евро. Однако палатку можно ставить везде, где нет таблички запрета. Как правило, их ставят в национальных парках и у частных домов.

Автор: Facebook
  Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца
Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца

2. В общественных туалетах везде есть горячая вода. Если ее набрать в бутылки, можно устроить душ подальше от цивилизации.

3. За норвежские паромы иногда можно не платить, если слишком туго. На борту не всегда требуют показать билет.

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4. Лайфхак по экономии на еде. В супермаркетах есть несколько марок социальных продуктов. Доступны, вкусные и качественные. Есть акции и скидки. В Норвегии покупал ведро джема из черники или малины. Дешевый, потому что тоже считается социальным продуктом. Шоколад стоит заоблачных денег - больше 100 гривен.

Встретил дорогой супругов Майю и Эрика. Рассказали, что в норвежских магазинах часто выбрасывают продукты, срок годности которых подходит к концу. Однако есть их еще можно. Достают их из мусорного бака. Попробовал, это реально работает. В странах типа Германии организованы программы, по которым такие продукты отдают на благотворительность. В Норвегии этого нет. В маленьких городках даже проще так экономить, потому что никто не закрывает мусорные баки.

5. Заряжать электронику можно от портативной солнечной панели. Раскладывается до размера папки. Можно повесить на велосипедный багажник и ехать. Хватало на две зарядки телефона. Продаются на любом китайском сайте. Когда погода портилась, пользовался динамо-втулкой - электрическим генератором в колесе велосипеда. Купил ее у одного украинского изобретателя.

6. Воду в Норвегии не покупал. В небольших городах просил у людей набрать бутылку дома из-под крана. Норвегия - горная страна, есть много ручейков. Можно с них брать воду. С экологией все хорошо. Пить не страшно, даже если ручей протекает через село.

7. Общаться с людьми - полезно. В Финляндии однажды у дороги спросил мужчину, где можно поставить палатку. Тот пригласил к себе в гости. Имел дачу у озера. Познакомился с его женой и сыном. Переночевал у них, угостили ужином и пивом. Сводили в сауну. Во всех финнов, у кого был, есть сауны. Туда ходят по несколько раз в неделю.

Автор: Facebook
  Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца
Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца

8. Во время длительных поездок не стоит есть жирную пищу. Ее трудно переваривает желудок. Сало лучше не брать. С собой брал сушеное мясо. Удобное в приготовлении, за пару минут в каши размягчается. Сушил его дома на сушилке для фруктов и овощей. Вообще, мясные продукты запрещено ввозить в ЕС. Однако правилом пренебрег, небольшими партиями пищи пограничники не интересуются. В сумках никто рыться не будет, если везете бутерброды с собой.

9. Если туго с финансами, можно подзаработать на мусоре. В Скандинавии сортировка отходов - это не признак бедности, а ответственного отношения как к экологии, так и экономии бюджета. Стеклянную бутылку можно сдать за крону - 3,3 грн. Есть специальный автомат, который сканирует наклейки на бутылках. Затем за все сданное он выдает чек. В магазине его можно обменять на деньги или скидку на продукты. В городе легко за раз собрать мусор на несколько крон.

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10. Для поиска ночлега иногда пользовался сайтом для велопутешествеников Warmshowers. С его помощью нашел бразильца Маркоса, который живет в городе Оулу в Финляндии. Написал ему за три дня до приезда. Он работает в университете. Живет в общежитии для студентов и преподавателей. С нашими не сравнить. У каждого есть отдельная комната с кухней и санузлом. Общие - прачечная и сауна. Договорился с ним, и он забронировал время в сауне. Рассказал, как на американском фестивале встретил украинца. Тот подарил ему футболку с изображением грибов.

Автор: Facebook
  Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца
Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Северной Европой 2,5 месяца

11. При прохождении таможенного контроля лучше не придумывать. Необходимо подготовиться. Перед поездкой я сделал бронирование в хостеле. Его можно потом отменить. На границе спрашивают на сколько едешь, где будешь жить. О деньгах не спросили, но имел несколько сотен евро на карточке. Этого бы хватило. Обычно, хватает уверенного ответа. Если на ходу будешь придумывать, могут задержать.

Также можно сделать бесплатное бронирование обратного билета. Оно отменяется, если не подтверждаешь.

Киевлянин, путешественник, радиолюбитель, этнограф-любитель Вадим Ивлев отправляется в мировую радиоэкспедицию в труднодоступный район Тихого океана. 14 членов экспедиции из 6 стран мира (США, Германии, Бразилии, Новой Зеландии, Венгрии и Украины) вместе с Украинской две недели (с 13 октября по 11 ноября 2018 г.) проведут на необитаемом острове. Последний раз подобная экспедиция проводилась в 2008-м.

Автор: Виктория Топала
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