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пятница, 21 августа 2020 23:46

Дальнобойщица рассказала об аспектах не женской профессии
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Анна Евтушок вместе с мужем работают дальнобойщиками в Европе. Фото предоставлено Анной Евтушок
Анна Евтушок вместе с мужем работают дальнобойщиками в Европе. Фото предоставлено Анной Евтушок
Анна Евтушок вместе с мужем работают дальнобойщиками в Европе. Фото предоставлено Анной Евтушок
Анна Евтушок вместе с мужем работают дальнобойщиками в Европе. Фото предоставлено Анной Евтушок

Анна Евтушок из города Шепетовка Хмельницкой области вместе с мужем Максимом уже год работают дальнобойщиками в Европе.

Женщина по образованию бухгалтер, но 12 лет работала мастером маникюра и педикюра в родном городе.

"Клиентов было достаточно. Не могу сказать однозначно, что меня подтолкнуло сменить профессию. Наверное у каждого бывают такие моменты, когда хочется что-то поменять. Водительские права имею уже пять лет, а на управление грузовиком получила год назад. К тому же, моя сестра с мужем рискнули первыми и стали дальнобойщиками. Сейчас очень приятно пересекаться с сестрой на европейских дорогах ", - призналась Анна.

Супруги Евтушок работают на одном грузовике, в них парный экипаж. За смену должны отработать 21 часов, из которых 18 - за рулем. Анна говорит, что чередуется с мужем за рулем по 4 с половиной часа. После смены водители должны иметь не менее 9 часов отдыха, еженедельно дается один выходной, а каждые две недели - два. Нарушать график работы не могут, потому что все фиксирует тахограф.

"В Европе очень строго относительно времени работы и отдыха. Тут большие штрафы за эти нарушения. Усталость в пути, конечно, есть. Ведь очень большой поток машин, поэтому не расслабляешься ни на минуту. Но со временем привыкаешь. Поскольку работаем в паре, то иногда случается, что кто-то кого-то учит. Когда муж за рулем, я могу что-то бубнить и наоборот. Но мы ко всему относимся с позитивом. Иначе не можем, ведь два месяца работаем и живем в одной машине. К тому же, я прислушиваюсь к советам . Признаюсь: первые месяцы был очень большой страх ездить по улицам. Теперь мне это интересно. Также ранее боялась высоких мостов, которых здесь много. Всегда дополнительным фактор беспокойства является непогода. Когда видимость плохая, уменьшаем скорость, но, к сожалению, нет времени останавливаться - должны пройти проложен маршрут ", - рассказала Анна.

Анна и Максим Евтушок преимущественно перевозят продукты питания. Это всегда срочные грузы, потому что быстро портятся. Поэтому такие рейсы не попадают под запрет движения грузовиков, что действует в некоторых странах.

Поскольку работаем в паре, то иногда случается, что кто-то кого-то учит. Когда муж за рулем, я могу что-то бубнить и наоборот

Супруги готовят еду в мультиварке, на выходных могут пойти в кафе или ресторан.

"Стараемся, чтобы в рационе были мясо и овощи. Но здесь вкус продуктов несколько иной. Дома все вкуснее получается. Но голодными никогда не были. Всегда есть возможность попасть в магазин и скупить все необходимое. Относительно комфорта, то я, например, не чувствую неудобств. Мы можем принимать душ. Он есть почти в каждом пункте загрузки. На каждой заправке также есть душевые кабины. Во Франции они бесплатные. В Германии услуга стоит ориентировочно 3 евро. Сон в авто не приносит дискомфорта, разве в жару без кондиционеру трудно заснуть ", - заверила водитель.

За время работы дальнобойщиками Анна и Максим побывали во Франции, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Швейцарии и Австрии.

"Больше всего нравятся Нидерланды. Города там очень зеленые, чистые, и красивые. Много велосипедных дорожек, мест для отдыха с детьми. Незабываемые впечатления и от Франции. Там я впервые купалась в Атлантическом океане. Моему восторгу не было предела. Не хотелось покидать место - солнышко, нежный песок и рядом любимый человек. Это были замечательные выходные. В то же время лично для меня наша Украина самая красивая. Честно скажу, не смогла бы, пожалуй, выехать на постоянное место жительства в другую страну. Во время рейса скучаем, ведь дома нас ждут две дочери и родители. Это и является наибольшим недостатком в этой профессии, ведь приходится по два месяца не видеть родных. С собой в рейс беру маленькую мягкую игрушку. Каждый раз она другую, потому что ее выбирают для меня дочери. А мама дает иконы на счастливую дорогу".

По словам Анны, в Европе женщины часто управляют крупногабаритным транспортом.

"Здесь это не такая диковинка, как у нас. Хотя женщина за рулем грузовика - это всегда внимание со стороны мужчин. Но отношение к женщинам-водителям очень хорошее. За все время своей работы никогда не чувствовала дискриминации".

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В среднем заработная плата водителей крупногабаритного транспорта в европейских странах колеблется от 1500 до 2000 евро.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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