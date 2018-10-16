7 мест Украины, которые страшно посещать

В Украине есть несколько мест, где происходят странные вещи, которые пугают людей. Их нельзя объяснить с помощью науки или логики, поэтому их привыкли обходить другими путями.

Подборка самых мистических уголков пригодится путешественникам, что любят пощекотать себе нервы, пишет clutch.ua.

Винницкая психиатрическая больница

Автор: clutch.ua Винницкая психиатрическая больница

История этой больницы, которая появилась в конце 19 века в Виннице, наполненная страшными событиями. Здесь лечили больных ужасными методами: кровопусканием, ожогами, пиявками, слабительными средствами, уксусом, голоданием, водолечением. Людей связывали ремнями и даже применяли кандалы. От такого лечения смертность среди пациентов была просто поразительной.

В советскую оккупацию сюда попадали люди, которые не угодили правительству. Над ними проводили эксперименты.

Тюрьма на Лонцкого

Автор: clutch.ua Тюрьма на Лонцкого

Сейчас это музей-мемориал жертв оккупационных режимов, но в ХХ в. это была тюрьма польского, советского и нацистского режима. Вещи, которые здесь происходили даже описывать трудно. Несмотря на отсутствие легенд об этом месте, находится там очень некомфортно.

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Кладбище с вампиром

Автор: clutch.ua Кладбище с вампиром

Старинное кладбище в Ивано-Франковске является настоящей находкой для любителей вампиров. В 1974 году в городе нашли трупы со странными следами укусов на шее. Ходят легенды, что именно там когда-то был похоронен вампир. Его могилу решили разрушить военным огнеметом. После этого случаи странных смертей сразу прекратились.

Зеленый театр

Автор: clutch.ua Зеленый театр

Место полно легендами и привлекает любителей паранормальных явлений. Зеленый театр - это огромное сооружение с подземными ходами и тоннелями. Ходят истории, что он является центром подземных коммуникаций еще со времен основания Киева.

Также существует мнение, что здесь любил гулять писатель Михаил Булгаков. Говорят, что неподалеку было кладбище самоубийц и умерших младенцев, а в советское время преступники оставляли здесь тела убитых.

Ставка Гитлера "Вервольф"

Автор: clutch.ua Ставка Гитлера "Вервольф"

Ставка Адольфа Гитлера в Винницкой области была уменьшенной копией главной ставки "Вольфшанце" в Восточной Пруссии. Строили комплекс 5 тыс. советских военнопленных, все были убиты. При загадочных обстоятельствах погибли и немецкие инженеры - их самолет взорвался в воздухе.

Долина привидений

Автор: clutch.ua Долина привидений

Горный массив Демерджи или Долина привидений состоит из большого количества природных скульптур, которые напоминают людей, животных и химер. Люди здесь часто страдают от галлюцинаций через местные растений, которые выделят вещества, вызывающие временные расстройства психики.

Исследователи паранормальных явлений утверждают, что Долина привидений - это аномальная зона. Здесь часто собираются экстрасенсы и другие сторонники эзотерических учений.

Поляна "Громовище"

Автор: clutch.ua Поляна "Громовище"

Ночью поляна странно светится, а после этого в небо поднимается яркий луч света. Люди, которые попадают сюда, начинают себя плохо чувствовать, а во время грозы это место буквально притягивает к себе молнии, из-за чего погибло много людей. На поляне археологи также обнаружили древнее капище.

Американский фотограф британского происхождения Пол Брейк делает фото зданий в Нью-Йорке, которые напоминают декорации для фильма ужасов. Также Пол сделал снимки форта Ричмонд, которому 400 лет и вид со статуей Свободы из окна госпиталя для эмигрантов (здание закрыто для общественного доступа).