7 мест Украины, которые страшно посещать

В Украине есть несколько мест, где происходят странные вещи, которые пугают людей. Их нельзя объяснить с помощью науки или логики, поэтому их привыкли обходить другими путями.
Подборка самых мистических уголков пригодится путешественникам, что любят пощекотать себе нервы, пишет clutch.ua.
Винницкая психиатрическая больница
История этой больницы, которая появилась в конце 19 века в Виннице, наполненная страшными событиями. Здесь лечили больных ужасными методами: кровопусканием, ожогами, пиявками, слабительными средствами, уксусом, голоданием, водолечением. Людей связывали ремнями и даже применяли кандалы. От такого лечения смертность среди пациентов была просто поразительной.
В советскую оккупацию сюда попадали люди, которые не угодили правительству. Над ними проводили эксперименты.
Тюрьма на Лонцкого
Сейчас это музей-мемориал жертв оккупационных режимов, но в ХХ в. это была тюрьма польского, советского и нацистского режима. Вещи, которые здесь происходили даже описывать трудно. Несмотря на отсутствие легенд об этом месте, находится там очень некомфортно.
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Кладбище с вампиром
Старинное кладбище в Ивано-Франковске является настоящей находкой для любителей вампиров. В 1974 году в городе нашли трупы со странными следами укусов на шее. Ходят легенды, что именно там когда-то был похоронен вампир. Его могилу решили разрушить военным огнеметом. После этого случаи странных смертей сразу прекратились.
Зеленый театр
Место полно легендами и привлекает любителей паранормальных явлений. Зеленый театр - это огромное сооружение с подземными ходами и тоннелями. Ходят истории, что он является центром подземных коммуникаций еще со времен основания Киева.
Также существует мнение, что здесь любил гулять писатель Михаил Булгаков. Говорят, что неподалеку было кладбище самоубийц и умерших младенцев, а в советское время преступники оставляли здесь тела убитых.
Ставка Гитлера "Вервольф"
Ставка Адольфа Гитлера в Винницкой области была уменьшенной копией главной ставки "Вольфшанце" в Восточной Пруссии. Строили комплекс 5 тыс. советских военнопленных, все были убиты. При загадочных обстоятельствах погибли и немецкие инженеры - их самолет взорвался в воздухе.
Долина привидений
Горный массив Демерджи или Долина привидений состоит из большого количества природных скульптур, которые напоминают людей, животных и химер. Люди здесь часто страдают от галлюцинаций через местные растений, которые выделят вещества, вызывающие временные расстройства психики.
Исследователи паранормальных явлений утверждают, что Долина привидений - это аномальная зона. Здесь часто собираются экстрасенсы и другие сторонники эзотерических учений.
Поляна "Громовище"
Ночью поляна странно светится, а после этого в небо поднимается яркий луч света. Люди, которые попадают сюда, начинают себя плохо чувствовать, а во время грозы это место буквально притягивает к себе молнии, из-за чего погибло много людей. На поляне археологи также обнаружили древнее капище.
Американский фотограф британского происхождения Пол Брейк делает фото зданий в Нью-Йорке, которые напоминают декорации для фильма ужасов. Также Пол сделал снимки форта Ричмонд, которому 400 лет и вид со статуей Свободы из окна госпиталя для эмигрантов (здание закрыто для общественного доступа).
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