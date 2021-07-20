11 ошибок, которые часто допускают начинающие путешественники

Автор: Туристическая страховка для поездки за границу

Если учиться на ошибках других — сам их не допустишь. Это, конечно, знает каждый. Но все равно начинающие путешественники продолжают каждый раз наступать на одни и те же самые грабли. Туристы переплачивают, опаздывают на рейсы и часто сталкиваются с плохим обслуживанием в отелях, повторяя одни и те же ошибки.

Но ситуацию можно исправить. Поэтому мы пообщавшись с сотрудниками аэропорта и опытными туристами, собрали для вас список из 11 ошибок, которые чаще всего допускают туристы во время путешествий.

Используют только наличку или банковскую карту

Всегда держите при себе банковскую карту и немного наличных средств. Потому что, во-первых, не всегда можно оплатить покупки с помощью карты. Например, из-за того, что в стране отдыха используют другую платежную систему или просто банально нет терминала для оплаты.

Во-вторых, не везде, особенно в европейских странах, принимают наличку. Иногда вам нужно быстро оплатить покупку, а это возможно только с помощью карты. Доставать бумажник с купюрами и монетами, пересчитывать и платить будет просто некомфортно.

Путешествуют без аптечки

Чтобы избежать дополнительных проблем в поездке — возьмите с собой аптечку с самыми необходимыми медицинскими препаратами. Желательно, чтобы в ней было как минимум: обезболивающее, антисептик, пластырь, бинт и препарат от простуды.

Забывают про страховку или оформляют первую попавшуюся

Страховка понадобится для пересечения границы и если что-то во время путешествия пойдет не так, как вы планировали. Поэтому выбирать страховой полис нужно очень ответственно. Всегда проверяйте отзывы про страховую компанию, и читайте условия страхования. Но как не потеряться в страховых компаниях, которых в Украине более 200, и оформить надежную страховку в период пандемии?

Все очень просто. Например, украинская страховая компания EKTA предлагает за пару минут оформить полис прямо в мессенджерах Viber и Telegram. Это стало возможным благодаря интеграции в бизнес-процессы приложения "Дія". Теперь для получения страхового полиса не нужно предоставлять копии документов, достаточно подтвердить их передачу через "Дію". Даже в базовый страховой полис уже входит страховка от Covid-19. Понять, как это работает, можно просмотрев видео:

Кроме услуг по туристическому страхованию, EKTA предлагает такие отдельные страховые услуги, как медицинская страховка, страховка багажа, билетов и туров. Услугами компании воспользовалось уже более 3 миллионов клиентов по всему миру. На сайте, вы можете ознакомиться с разными пакетами полисов, которые защитят вас от медицинских расходов за границей.

Оставляют мало времени на пересадку

Если вы летите на отдых или домой непрямым рейсом — планируйте достаточно времени на пересадку. Потому что задержки, переезд между терминалами аэропорта и длительные проверки могут испортить все ваши планы. Рекомендуется выделять на каждую пересадку минимум два-три часа.

Обменивают валюту по невыгодному курсу

Чтобы обменять деньги по выгодному курсу дома и за границей, избегайте: аэропортов, вокзалов, приграничных территорий, туристических стоянок, центров городов и территории около метро.

Не проверяют отель

Отдых может быть испорчен в случае неудачного выбора отеля. Грязный номер, старая и сломанная мебель, невкусные завтраки — все это, к сожалению, не редкость за границей. Поэтому не ленитесь: заранее прочитайте хотя бы десяток отзывов. Желательно нейтральных или негативных. Так вы узнаете про основные недостатки отеля. Найти отзывы можно с помощью сервисов Booking или Google Карты.

Не оповещают банк о поездке

За границей вашу кредитную или дебетовую карту могут заблокировать, если вы не сообщите о поездке заранее. Потому что системе банка некоторые необычные операции с картой, тем более за границей, могут показаться подозрительными.

Чтобы разблокировать карту, вам придется связаться с сотрудниками банка и объяснить, что именно вы совершали определенные транзакции за границей. Также банк может потребовать подтверждения ваших слов и даже настоять на посещении отделения, поэтому карта может быть заблокирована вплоть до конца поездки. Поэтому лучше предупредить банк о своей поездке заранее.

Не учитывают требования авиакомпаний относительно перевозки багажа

Помните, в ручную кладь запрещено брать баночки и тюбики с жидкостями и кремами объемом более 100 мл. Также в аэропорту при прохождении контроля могут изъять острые предметы. Это могут быть ножницы, щипчики, штопор или многоразовая бритва. Список можно продолжать долго. Потому, чтобы не оставлять свои вещи сотрудникам аэропорта, стоит знать, какие предметы запрещено брать на борт вашей авиакомпании.

Не сохраняют электронные версии документов

Сохраните себе электронные версии всех важных документов, чтобы их можно было открыть с телефона или других гаджетов. Так вы сможете, если у вас при себе не окажется документов или вдруг они потеряются — быстро найти электронные копии и нужную информацию. Это касается и страхового полиса — обязательно держите его при себе.

Забывают про разницу в разъемах электрических розеток

Решить про эту проблему поможет универсальный переходник. Это устройство, которое превращается в разные виды розеток и вилок. К тому же некоторые его виды имеют внутри еще и трансформатор напряжения, который не позволит скачкам в электросети испортить вашу технику. Позаботьтесь о переходнике, чтобы без проблем подзаряжать смартфон или ноутбук в любой точке мира.

Используют роуминг

Если у вас не краткосрочное путешествие, лучше приобрести по приезду местную сим-карту. Это будет намного выгоднее, чем пользоваться роумингом. Вы сможете разговаривать и выходить в интернет в любой точке страны. Купить местную сим-карту можно в аэропорту или ближайшем магазине.